Flyr varsler permitteringer og kraftige kutt i norske ruter

I en pressemelding skriver de at de vil beholde rutene til en rekke populære europeiske reisemål, men at kun et begrenset antall innenlandsruter i Norge opprettholdes.

Selskapet vil gradvis øke tilbudet igjen utover våren og sommeren neste år.

– Vi står overfor en utfordrende vinter der folk flest har mye mindre å rutte med, som følge av rekordmange rentehevinger, generell høy prisvekst og svært høye strømpriser. Det treffer oss som bransje og selskap hardt fordi enda færre ønsker å reise, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr.

Passasjerer får pengene tilbake

Hun trekker også fram de vedvarende høye drivstoffprisene som en medvirkende årsak til at de justerer vinterens ruter.

– Dessverre er det ingen vei utenom permitteringer av gode kolleger, men vi jobber med å få på plass frivillige og tilpassede ordninger for å kunne beholde så mange som mulig, fortsetter hun.

Passasjerer som har bestilt billetter til ruter som ikke vil betjenes i vinter, vil bli kontaktet direkte av flyselskapet.

– Vi skjønner at dette er frustrerende for de gjestene som nå får reisen sin endret, men alle som blir berørt vil bli kontaktet direkte, få hjelp til å enten endre sin reise eller få pengene tilbake, sier Wikstrøm Frislid.

Kan sette opp flere ruter ved behov

Gjennom vinteren vil fly ha en bemanning tilsvarende 5–6 fly, og selskapet kutter ruter som ikke defineres som lønnsomme nok.

I vinter vil de fly til destinasjoner som blant annet Paris, Barcelona, Roma, Nice og Berlin. Her hjemme vil de fly fra Oslo til Bergen og Trondheim. I julen vil innenlandstilbudet utvides med Oslo-Bodø, Oslo-Evenes og Oslo-Tromsø.

– Dersom selskapet opplever at etterspørselen kommer tilbake tidligere enn antatt, vil man raskt kunne snu seg rundt og sette opp flere ruter. Det betyr blant annet at medarbeidere vil kunne bli kalt tilbake på jobb på kort varsel, heter det i pressemeldingen.