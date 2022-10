FHI-overlege: Unge, friske nordmenn har trolig tatt sin siste koronavaksine

– Høy alder er den klart viktigste risikofaktoren. Vi anbefaler derfor alle over 65 å ta en oppfriskningsdose snarest, og vi vurderer om det er behov for friske i aldersgruppen 45–64 år. For friske under 45 år blir det neppe noen gang anbefaling om flere koronavirusdoser, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til ABC Nyheter.

En eventuell høstbølge av covid-smitte har foreløpig latt vente på seg, men i vinter må vi være forberedt på det uvanlige, sier Aavitsland.

– Det er mindre immunitet enn normalt mot influensa, og vi har allerede et uforutsigbart koronavirus i omløp, sier Aavitsland.

Det er ingen tegn til økning av influensa i samfunnet, men det kan komme en samtidig bølge med både korona- og influensasmitte senere i høst, advarer han.

– To epidemier samtidig vil ikke være bra. De rammer i stor grad samme gruppe og overtar dermed de samme kapasitetene i sykehusene og sykehjemmene. Men to epidemier etter hverandre er heller ikke bra, hvor sykehusene kan få en belastning som varer lenge, sier Aavitsland.

