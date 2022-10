Bane Nor senker temperaturen på togstasjonene

Temperaturen senkes fra 21 til 17 grader. Unntaket er stasjonene der folk har sine arbeidsplasser. I kiosker, kafeer og butikker skal innetemperaturen være på 19–20 grader.

– Nå må vi spare der vi kan, både energi og penger. Selv om temperaturen går noen grader ned på venterommene, regner vi med at folk er kledd for norsk høstvær. Sammenlignet med utetemperaturen vil det fortsatt være godt, varmt og tørt i våre lokaler, sier Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for stasjonene i Bane Nor Eiendom.

Bane Nor har også senket temperaturen på egne kontorarbeidsplasser og verksteder.

[ Støre: – Det blir bråk når vi legger fram statsbudsjettet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen