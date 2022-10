Ap-topp: – Skal vi bidra med energi til Europa, må vi lete i nord

Marianne Sivertsen Næss (Ap) fra Hammerfest er leder i Stortingets energi og miljøkomité og hun mener det vil være behov for norsk olje og gass i mange år.

– Jeg tror at olje og gass kommer til å være en del av energimiksen i et 1,5 gradersmål, og at vi også vil bruke det i form av produkter. Det vil være behov for olje og gass også forbi 2050, sier Næss til Aftenposten.

Hun advarer mot å kutte i næringen før alternativene er på plass.

– Hva skjer om man kutter olje og gass og kommer i en situasjon med energimangel? Det har man på mange måter fått demonstrert det siste året: Har vi energimangel, har det stor påvirkning på folks liv, på industri, for arbeidsplasser, for trygghet, sier Næss.

Hun er ikke i tvil om at vi må bore i Barentshavet.

– Helt klart. Man vet at det er i Barentshavet at store deler av de uoppdagede kraftressursene befinner seg. Jeg mener det er helt naturlig at det er her man øker innsatsen og leter mer. Skal vi bidra inn med energi til Europa, må vi lete i nord, for leter vi ikke, gjør vi heller ikke funn. Det er bare når vi gjør funn at vi kan utvikle og eksportere mer, sier Marianne Sivertsen Næss.

