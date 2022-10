Støre-regjeringen lover klimabudsjett i balanse

Av Bibiana Piene/NTB

Når statsbudsjettet legges fram torsdag, er det ikke bare en gul, men også en «grønn» bok som presenteres – et detaljert regnskap over hva klimautslippene vil bli med det nye budsjettet.

– Vi har jobbet intenst med denne planen i ett år, og dette er det mest detaljerte klimabudsjettet som noen gang er blitt laget av en regjering i Norge. Vi har gått grundig gjennom alle sektorer, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til VG, som også omtaler saken mandag.

Utslippsgjeld

Heretter skal et klimaregnskap legges fram hvert år fremover. Det skal vise utslippene for fjoråret, så langt i år og hvordan Norge totalt ligger an for å nå klimamålene.

Ifølge Klima- og miljødepartementet ble det kuttet 500.000 tonn CO2-ekvivalenter for lite i 2021 i forhold til målet om 55 prosent utslippskutt i 2030, mens det ligger an til at det blir kuttet 400.000 tonn for lite i 2022.

Med andre ord legger regjeringen fram sitt første klimabudsjett med 900.000 tonn i «utslippsgjeld».

[ Støre: – Det blir bråk når vi legger fram statsbudsjettet ]

Balanse

Overfor NTB understreker imidlertid departementet at klimabudsjettet at ambisjonene er å ta igjen det tapte, og at klimabudsjettet skal gå i balanse i 2023.

– Poenget er at klima må inn i kjernen. Det har vært, og vil være, vår svenneprøve, sier Barth Eide til VG.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen