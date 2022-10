Sju kanadiere stanset på Gardermoen med koffertene fulle av hasj

Mot slutten av 2021 og starten av 2022 begynte politiet og tollvesenet å se et uvanlig mønster.

Gang på gang ble kanadiske statsborgere stanset på Oslo lufthavn av Tollvesenet. Hver gang viste det seg at de reisende hadde det samme i koffertene, mellom 25 og 30 kilo cannabis. Til sammen sju kanadiere er blitt pågrepet for smugling av cannabis, melder Romerikes Blad.

– Øst politidistrikt har i en periode på åtte måneder pågrepet og fengslet minst sju kanadiske statsborgere for å ha smuglet større mengder cannabis til Oslo lufthavn, sier politiadvokat Karianne Larsen til avisen.

Denne uken ble to kanadiske kvinner i 30-årene dømt til fire og et halvt års fengsel for smugling av til sammen 53 kilo cannabis 17. februar.

Politiadvokaten forteller at smuglerruten fra Canada til Norge er ny.

– Det kan ha en sammenheng med at cannabis ble legalisert i Canada i 2018, men vi vet ikke med sikkerhet hva det skyldes, sier hun.

