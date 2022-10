VR-briller og bilsimulatorer kan bli en del av fremtidens trafikkopplæring

– Vi har sett mange eksempler på hvordan teknologien kan brukes for å skape sikrere sjåfører. Målet med prosjektet er å få mer innsikt i hvordan teknologien kan legge til rette for enda bedre føreropplæring, som gir enda sikrere trafikanter, sier Tor-Olav Nævestad, prosjektleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

De starter denne høsten med et forskningsprosjekt på oppdrag fra Norges Trafikkskoleforbund. Blant annet skal de undersøke om kunstig intelligens og virtuelle opplæringsmiljøer kan bidra til nye læringsmetoder.

Ny teknologi i bilene stiller andre krav til trafikantene enn tidligere, og en annen form for bevissthet slik at oppmerksomheten ikke tas bort fra trafikken, mener administrerende direktør Rolf Gregersen i Norges Trafikkskoleforbund.

– Vi ser at både mer komplekse kjøretøy og et mer komplekst trafikkbilde, krever en annen form for trafikkopplæring nå enn for bare få år tilbake, og kanskje også hyppigere påfyll av opplæring gjennom livet. Vi ønsker her å se på hvordan vi kan spille på lag med teknologien, sier han.

Prosjektet skal gå over ett år, og ferdigstilles høsten 2023.

