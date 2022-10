Solberg ut mot regjeringens skattepolitikk

– Det er ingen tvil om at formueskatteendringene og signalene fremover oppleves å være en belastning. Det har gjort at noen – av hensyn til selskapene egenkapital – må ta ut utbytte for å betale den økte skattebyrden. Dette gir utenlandske eiere en enorm konkurransefordel, sier Solberg til VG.

Hun mener skattepolitikken til regjeringen, med en dobling av formuesskatten og forslaget om en ny skattepakke som skal sikre staten inntekter på 33 milliarder, bidrar til at rike mennesker skatteflukter fra Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarer skatteøkningene med at regjeringen prioriterer omfordeling.

– Nå har forskjellene mellom folk økt gjennom mange år, og vi kan ikke sitte og se på det, slik Solberg-regjeringen gjorde. Derfor foreslår vi kraftig omfordeling, der blant annet de som har tjener seg rike på våre felles naturressurser, må gi mer tilbake til fellesskapet, sier han til avisen.

