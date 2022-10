Mehl: God kontroll ved Storskog – vil ikke stenge grensa helt

Emilie Enger Mehl (Sp) besøkte søndag Jarfjord grensestasjon i Kirkenes. Etter å ha fått en brifing av Forsvaret, som utøver grensekontrollen for politiet, dro hun ut i politihelikopter for å se selve grensa til Russland.

– Det var et nyttig møte. Det er viktig for regjeringen at vi har god kontroll med grensen til Russland. Vi er nå det eneste landet i Schengen med åpen grense til Russland. Det er ekstra viktig for oss at vi har sikkerhet rundt grensestasjonen på Storskog og områdene rundt, sier Mehl.

Hun sier at regjeringen på noen timers varsel kan stenge grensa på Storskog. Samtidig svirrer ryktene om at Russland kan stenge for utreise for menn i mobiliseringsalder.

– Åpent for asyl

Men Mehl presiserer at det ikke er aktuelt per nå å stenge grensa helt.

– Utgangspunktet er at alle som vil søke asyl i Norge, har rett til det, sier Mehl til NTB.

– Så det betyr at det ikke er aktuelt å stenge grensa for asylsøkere nå?

– Nei, det er ikke nødvendigvis aktuelt, sier Mehl.

Hun viser til at Finland har stengt grensa for folk som skal inn i Schengen på turistvisum. I Norge er det slik at de fleste russerne som kommer, har visum eller oppholdstillatelse i et annet Schengen-land og bruker Norge som transittland.

Flere av russerne NTB har møtt her, forteller åpent at de flykter fra krigen fordi de frykter å bli sendt i døden i Ukraina.

– Finland har gjort innstramminger i hvem som kan komme dit, men det er fortsatt unntak i deres regelverk, og grensen er åpen for noen få. Men dette er det viktig at vi vurderer hele tiden, sier Mehl.

Frykter folk kan fryse i hjel

Politiet frykter at en stenging av grensa, enten på norsk eller russisk side, vil gjøre at flere forsøker å ta seg ulovlig inn i Norge i terrenget. Det er vanskelig, spesielt på vinteren. Politiet frykter at folk kan dø og vil bruke politihelikopteret blant annet for å kunne oppdage folk som er i nød, i tide.

– Det er en reell bekymring. Hvis man velger å stenge grensene ytterligere, er det noe som kan bli konsekvensen. Det er noe av det som gjør det klokt å vente til vi ser en stor endring, sier Mehl.

– En annen ting som kan øke risikoen for at folk tar seg over grensen på ulovlig vis, er mobiliseringen i Russland. Det kan ha store konsekvenser for hvor mange som ønsker å forlate Russland for å ta seg til Europa, sier justisministeren.

Hun sier at hendelsene den siste uka har vært urovekkende og viser til det regjeringen kaller en villet handling som førte til lekkasje fra gassrørledningen Nord Stream, samt annekteringen av nye områder i Ukraina.

Tidlig i uka var det over 400 som krysset grensa hver dag. Etter onsdag har tallene stupt og ligget på mellom 100 og 200. Russere NTB snakket med søndag sa imidlertid at det fortsatt er lang kø på russisk side av grensa med folk som vil inn i Norge.

– Drastisk å stenge grensa

Mehl poengterer at det å stenge grensa vil være et drastisk tiltak.

– Vi har sett at tallene har gått litt opp og ned i Norge, men det er ikke i nærheten av de tallene Finland har hatt. Det er en befolkning her som er preget av dette og har Russland tett på. Det å stenge grensen for dem vil være et drastisk tiltak, sier justisministeren.

I tillegg til at politiet har sendt opp et helikopter, sier Mehl at det hele tiden blir gjort vurderinger av hva som skal sendes opp.

– Mitt klare inntrykk er at både den sivile og den militære tilstedeværelsen har gode ressurser og gjør en god jobb ut fra det. Så er det alltid ting som ville gjort at man får bedre oversikt, for eksempel har vi et politihelikopter her nå som er et nyttig verktøy som gir oss bedre oversikt over grenseområdet utenfor Storskog, sier Mehl.