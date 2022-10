Frp frykter konkursbølge

– Nå har regjeringen lansert en ny skatt på 33 milliarder kroner på næringslivet, i tillegg til historisk høy økning i blant annet formuesskatten og utbytteskatten. Kombinert med høye priser på strøm og råvarer frykter jeg en konkursbølge om ikke regjeringen raskt tar kontroll over situasjonen, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi i en epost til NTB.

Tirsdag vil partiet legge fram et forslag i Stortinget hvor de ber om at det offentliges andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) reduseres i denne stortingsperioden, nettopp for å stimulere til vekst i privat sektor.

Limi sier partiet er bekymret for finansieringen av de offentlige velferdstjenestene under Støre-regjeringen.

– Vi ser allerede at bedriftene sliter. Det er privat sektor som sørger for verdiskapningen som gjør at vi kan finansiere offentlig sektor og velferdstjenestene våre. Dersom balansen forrykkes og privat sektor utgjør en enda mindre andel av økonomien, vil det får store konsekvenser for hele Norge på både kort og lang sikt, sier han.