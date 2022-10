Gjenopptakelseskommisjonen: Ingen avklaring om Orderud-saken i år

– Det jeg kan slå fast, er at det fortsatt gjenstår så mye arbeid at vi ikke blir ferdige med saken før nyttår, sier leder Siv Hallgren i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker til Dagbladet.

Kommisjonsmedlemmene var onsdag på befaring på Orderud gård sammen med blant andre Per og Veronika Orderud.

– De som sitter i kommisjonen nå, er i gang med å gjennomgå saken og har jobbet med den en god stund. Utredningen tar tid, og det er et veldig omfattende materiale som er sendt inn. Dette har også vokst ytterligere siden begjæringen ble levert, sier Hallgren.

Per og Veronika Orderud søkte i 2018 om å få saken gjenopptatt.

Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

I 2002 ble Per og Veronica Orderud dømt til 21 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett for trippeldrapet på Orderud gård i 1999. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Ingen ble dømt for å ha utført selve drapene, men alle fire ble dømt for medvirkning.

Kirkemo og Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013, mens Per og Veronika Orderud ble løslatt i 2015. 13. september 2019 døde Lars Grønnerød.

[ Gjenopptakelseskommisjonen på befaring på Orderud gård ]