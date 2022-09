Trafikken fra Russland fortsetter fredag

Da NTB var på grensa ved Storskog fredag formiddag, kom det en jevn strøm av russiske biler og minibusser. Inntrykket var imidlertid at det var noe roligere trafikk enn tidligere i uka, da det kom over 400 russere hver dag.

Politiet opplyser til NTB at trafikken hittil fredag, er lik trafikken torsdag. Da var det en betraktelig nedgang i aktiviteten fra dagene før. Totalt kom det 162 personer inn i Norge over Storskog torsdag.

Tusener har forlatt Russland

Tusenvis av russiske menn har krysset grensen til Norge og andre vestlige land etter at Russlands president Vladimir Putin sa han ville mobilisere hæren og reservistene til krigen i Ukraina.

Samtidig har det gått rykter om at Russland ville stenge for utreise, mens land som Finland har varslet at de vil stenge grensa for russere med turistvisum. Norsk politi understreker imidlertid at vår grense er åpen for alle med gyldige papirer for innreise.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) signaliserte fredag formiddag at også Norge vil stenge grensa mot Russland raskt om det skulle bli nødvendig.

Fulle hoteller og fly

Onsdag så det ut til at grensetrafikken stanset opp, men russere NTB møtte på grensa sa det skyldtes stor trafikk, ikke en stenging av grensa.

– Vi registrerer at det fortsatt kommer russiske menn over, men færre enn tidligere denne uka. Hva som skjer på russisk side, kan jeg ikke svare på, sa avsnittsleder for operativ utlendingskontroll Sølve Solheim i Finnmark politidistrikt torsdag ettermiddag.

Flere av russerne har åpent fortalt at de flykter fra krigen. Andre sier de skal på ferie, men at de forstår dem som vil forlate Russland i frykt for å bli sendt i krigen.

Innrykket av russerne har preget bybildet i Kirkenes de siste dagene. Både hoteller og fly har vært fulle. Tidligere i uka var det stort sett unge russiske menn som ankom, mens det torsdag og fredag også var betraktelig flere par og eldre.

