Tikhanovskaja og Navanlyj favoritter til fredsprisen

Fredag 7. oktober kunngjør Nobelkomiteen hvem som tildeles årets fredspris, og selve utdelingsseremonien finner sted i Oslo rådhus lørdag 10. desember.

En samlet pris til de to regimekritikerne topper listen over fredsprisfavoritter hos Institutt for fredsforskning (Prio).

– Jeg tror det ville vært en veldig sterk pris, som ville fremhevet krigsmotstanderne i Belarus og Russland, sier Prio-direktør Henrik Urdal til NTB.

De to er ingen nykommere som fredspriskandidater og begge har vært nominert før. Krigen i Ukraina har aktualisert kandidaturet deres ytterligere, understreker Urdal.

– De har jo begge vært tydelig imot krigen i Ukraina, og begge to jobber for demokratisering av henholdsvis Belarus og Russland.

Tror ikke på Zelenskyj-pris

343 kandidater er nominert til årets fredspris, det nest høyeste antall registrerte kandidater noensinne.

Hos bookmakerne er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj en favoritt til å motta prisen. Fristen for å nominere kandidater utløp imidlertid 31. januar, altså en drøy måned før Russland invaderte Ukraina.

Komiteen kunne selv foreslå egne kandidater fram til slutten av februar, så en Zelenskyj-pris er dermed tekniske sett mulig. Men veldig lite sannsynlig, påpeker Urdal.

– Jeg tror komiteen vil være varsomme med å gi prisen til en statsleder for et land som er i krig. Selv om Ukraina ikke var den aggressive parten her, så skjer det mye i en krig med overgrep på begge sider. Det å gi en fredspris i en varm konflikt er alltid litt krevende.

– Men dersom komiteen virkelig ønsker å setter fingeren på Ukraina-konflikten, så ville det være bra å gi en delt pris til Tikhanovskaja og Navanyj.

Kampen mot Lukasjenko og Putin

Belarusiske Svetlana Tikhanovskaja har spilt en ledende rolle i å utfordre president Aleksandr Lukasjenko og det belarusiske regimet.

Tikhanovskaja, som ble anerkjent av de fleste vestlige land som vinner av presidentvalget i 2020, bor nå i eksil i Litauen sammen med store deler av den belarusiske opposisjonen.

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble i august 2020 forgiftet med nervegiften novitsjok i hjemlandet. Mange mener han ble utsatt for et drapsforsøk og at russiske myndigheter forsøkte å stilne ham, noe Russland har avvist.

Navalnyj er dømt til ni års fengsel for en rekke lovbrudd i en dom som han og støttespillerne sier er politisk motivert. Han soner i en straffeleir i nærheten av byen Vladimir.

Flere andre favoritter

På andreplass over Prios fem favoritter finner vi Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ), hvor spørsmålet om mulige russiske krigsforbrytelser for tiden er under lupen.

– Her kan komiteen også peke i retning Ukraina-konflikten uten å være fullt så konfronterende, sier Urdal.

Videre har Prio listet opp den indiske aktivisten Harsh Mander og hans kampanje Karwan-e-Mohabbat (Kjærlighetens karavane). Mander startet denne i 2017 som et svar på statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske styre.

Videre finner vi på fjerdeplass den uiguriske aktivisten Ilham Tohti, som sitter fengslet i Kina – en delt pris sammen med Hongkong-aktivistene Agnes Chow Ting og Nathan Law Kwun-chung.

Og den siste og femte favoritten: To organisasjoner som jobber for sannhet og mot propaganda, Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) og Center for Applied Nonviolent Action and Strategies (KANVAS).

