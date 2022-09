Politiet har avsluttet etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen

Saken er oppdatert

Ifølge NRK opplyser Sørvest politidistrikt at de jobber med en innstilling til statsadvokaten om saken skal henlegges eller om det skal tas ut tiltale.

51-åringen er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og for drapet på Tina Jørgensen i 2000, men i den sistnevnte saken har politiet ikke hatt noe etterforskningsmessig gjennombrudd slik de har hatt i Tengs-etterforskningen.

– Det er ikke noe i den saken som knytter vår mann til dette drapet, sier 51-åringens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til NTB.

– Vi forventer at saken blir henlagt, og at påtalemyndigheten prioriterer arbeidet med å få denne saken påtalemessig avgjort, sier han videre.

Tengs hos Riksadvokaten

Statsadvokaten kommer enten til å anbefale at det blir tatt ut tiltale, at saken henlegges, eller at den blir sendt tilbake til politiet med krav om nye etterforskningskritt.

Siktelsen for drapet på Jørgensen har sitt grunnlag i at politiet gjennomførte en skjult etterforskning mot 51-åringen, noe som krever en siktelse og en domstolsgodkjenning.

Mandag 29. august sendte politiet over etterforskningsmaterialet og sin innstilling i etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs videre til statsadvokaten. Der er det ventet at det vil bli tatt ut en tiltale mot den siktede. Ettersom det er snakk om en drapssak er det Riksadvokaten som skal ta den formelle beslutningen og eventuelt beordre en tiltale.

20 år gamle Tina Jørgensen ble funnet død i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren i 2000. (politiet/NTB)

Forhåndsberammet

Saken er forhåndsberammet til 31. oktober i år, alternativt 14. november. Oppstartsdatoen er avhengig av resultatet av påtaleavgjørelsen og når avgjørelsen faller.

– Riksadvokaten har sagt at de skal få den påtalemessig avgjort innen rimelig tid. Vi regner med at vi i alle fall skal få 14 dager til å forberede oss før en rettssak starter, sier forsvarer Kristensen til NTB.

Tina Jørgensen ble funnet død i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren 26. oktober 2000. Hun hadde da vært savnet i en måned. I løpet av den lange tiden hadde regnvann skylt bort eventuelle spor og bevis som kunne lede politiet til en gjerningsmann.

Flere personer har vært siktet for drapet, blant annet Tina Jørgensens kjæreste, men ingen av etterforskningene har ført til tiltale eller dom.

