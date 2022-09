Kvinnen som er siktet for drapet i Bærum, har delvis erkjent de faktiske forhold

– Hun har delvis erkjent de faktiske forhold, men jeg vil ikke utdype noe mer rundt hva hun har forklart i avhør enn det, sier advokat Marte Svarstad Brodtkorb til NTB.

Hun er forsvarer for kvinnen i 20-årene som er siktet for drapet på en mann i 30-årene på Gjettum i Bærum. Mannen ble natt til torsdag funnet død utenfor en kommunal omsorgsbolig der det blant annet er døgnplasser for psykisk helse og rus.

– Hun har delvis erkjent de faktiske forhold, men jeg vil ikke utdype noe mer rundt hva hun har forklart i avhør enn det, sier advokat Marte Svarstad Brodtkorb til NTB.

Hun er forsvarer for kvinnen i 20-årene som er siktet for drapet på en mann i 30-årene på Gjettum i Bærum. Mannen ble natt til torsdag funnet død utenfor en kommunal omsorgsbolig der det blant annet er døgnplasser for psykisk helse og rus.

Fengslingsmøte fredag

Kvinnen ble pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etter. Hun forklarte seg i avhør på politihuset i Oslo torsdag, men har ikke tatt stilling til straffskyld.

Lisbeth Aasheim Jansen, leder for drapsavsnittet i Oslo politidistrikt, sier til NTB at kvinnen vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag, men at hun vil vite mer om hvor og hvordan fengslingsmøtet vil foregå etter klokken 12.

Brodtkorb sier at kvinnen muligens vil godta at fengslingsmøtet går som kontorforretning.

Ved en kontorforretning tar retten stilling til fengslingsspørsmålet uten fysisk oppmøte fra den siktede og politiet.

– Preget av alvoret

– Hvordan går det med din klient nå?

– Hun er naturlig nok preget av alvoret i saken og får bra oppfølging fra helsepersonell.

Lisbeth Aasheim Jansen, sa torsdag at psykisk sykdom er én av hypotesene de undersøker i forbindelse med drapet, og at de vil vurdere en judisiell undersøkelse av siktede.

Brodtkorb sier at kvinnen ikke vil motsette seg det.

– Vi legger til grunn at det vil bli gjort, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen