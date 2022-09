Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Høyre går fram ett prosentpoeng til 28,2 prosents oppslutning. Det er det beste resultatet for Høyre på Dagbladets målinger siden september 2014.

– Gode tilbakemeldinger fra folk er alltid hyggelig. Folk er urolige for privatøkonomien, fordi boliglånet, strømmen og maten har blitt dyrere. På toppen av det øker regjeringen skattene, sier Høyre-leder Erna Solberg i en kommentar til tallene i Dagbladet.

Arbeiderpartiet havner under 20 prosent på Ipsos' målinger for første gang på to år, med 19,4 prosents oppslutning.

Samtidig er Frp er tilbake på gamle høyder med en oppslutning på 15,5 prosent – det beste resultatet siden våren 2018.

Mandatberegningen gir de fire borgerlige partiene 89 plasser på Stortinget. Dagens to regjeringspartier får bare 52, som er 24 færre enn de har i dag-

Partienes oppslutning (endring fra august i parentes):

Høyre: 28,2 (+1), Ap: 19,4 (-2,2), Sp 7,7 (+2), Frp: 15,5 (+0,4), SV: 6,3 (-1,1), Rødt 8,4 (+1), MDG 3,4 (-0,1), KrF 2,7 (-1,2), Venstre 4,1 (-0,1) og andre 4,4 prosent.

Målingen er tatt opp av Ipsos i september og feilmarginen er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen