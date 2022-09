Fylkesoppdelingene anslås å koste 610 millioner kroner totalt

Oppdelingen av Viken er anslått å koste 385 millioner kroner, i Vestfold og Telemark blir prislappen trolig 150 millioner kroner, mens Troms og Finnmark regner med å måtte ut med 75 millioner kroner, ifølge Kommunal Rapport.

I Viken er 85 prosent av budsjettet satt av til tilpasninger i IKT-systemer når fylkene Akershus, Buskerud og Østfold skal gjenoppstå.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark skal behandle oppdelingen 1. november. Det var først anslått at delingen ville koste mellom 80 og 100 millioner, men nye beregninger viser at prisen blir 150 millioner, opplyser fylkeskommunen. Hele 66,3 millioner er knyttet til tilpasninger i IKT-systemer. Fylkesdirektøren ber om at regjeringen dekker 149,9 millioner kroner.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark behandlet budsjettet denne uken og anslår at kostnadene blir på 75 millioner kroner. De skal søke om å få dekket hele summen.