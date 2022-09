Terrorekspert: Norske oljeinstallasjoner har ikke vært godt nok terrorsikret

Anders Romarheim, som leder Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole, sier til VG at han mener oljeselskapene har fått stor frihet til å bestemme over sikkerheten.

– Det er en lang historie med at olje- og energiselskaper har valgt å ha egne løsninger, og ikke innordne seg Sikkerhetslovens område, sier han.

Romarheim mener selskapene har ønsket selvstyre, og at det har gitt staten for dårlig styring.

Equinor hevet beredskapen på alle sine anlegg i Norge fra natt til onsdag. Det samme har flere andre olje- og gasselskaper gjort.

Offshore Norge avviser overfor VG at oljebransjen ikke har hatt fokus på faren for terror og sabotasje, og at det heller ikke stemmer at bransjen har ønsket selvstyre om sikkerhet.

– Den beskrivelsen kjenner vi oss ikke igjen i. Det er en problemstilling som næringen følger opp med aktuelle tiltak ut ifra en risikovurdering, svarer kommunikasjonsleder Kolbjørn Andreassen, for arbeidsliv og operative forhold.

