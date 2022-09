Video viser hva som skjedde da mann ble skutt av politiet i Alver

Politiet løsnet like etter midnatt fredag skudd mot mannen i 20-årene, som ikke ble alvorlig skadd. En tjenestemann har rutinessig status som mistenkt i saken. To polititjenestemenn har forklart at mannen truet med en kniv.

Etterforskningsleder Thomas B. Arntsen i Spesialenheten sier til Bergens Tidende at videoopptakene bekrefter dette.

– Han beveger seg mot politiet med kniven. Jeg vil ikke gå i detalj, men han har i hvert fall kniven fremme og går mot politiet, sier Arntsen.

– Videoen er veldig tydelig, viser det hele, både politi og fornærmet, forut for og ved selve hendelsen, sier han.

Ifølge avisa Nordhordland, som meldte om saken først, var det fem personer til stede da hendelsen skjedde. To polititjenestemenn, to ambulansefolk og mannen i 20-årene som ble skutt i beinet.

Det ble avfyrt to skudd, ett varselskudd og ett skudd som traff mannen i beinet. Både politifolkene og fornærmede er avhørt, i tillegg til to ambulansearbeidere som var øyenvitner til skytingen. Mannen som ble skutt ble løslatt mandag.

[ Høyreekstrem militsleder for retten i USA etter stormingen av Kongressen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen