Grensetrafikken over Storskog har stoppet opp

– Trafikken over Storskog inn i Norge stoppet opp klokken 13.15 i dag. Vi har ikke fått noen informasjon fra russisk side, så det er vanskelig å si om Russland har innført utreise begrensninger eller om det skyldes normale svingninger. I løpet av morgendagen og dagene som kommer vil vi kunne se om det danner seg et bilde, sier Sølve Solheim, avsnittsleder for operativ utlendingskontroll i Finnmark politidistrikt til NTB

Tirsdag kom totalt 458 personer inn over grensen til Norge, mens 140 reiste ut. VG omtalte saken først.

– Vi ser det samme bildet som viser seg ellers på Schengens yttergrense, om at menn i mobiliseringsdyktig alder reiser ut av Russland, opplyser Solheim til avisen.

En rekke land i Europa har opplevd økt tilstrømming av russere etter at president Vladimir Putin erklærte delvis mobilisering i forbindelse med krigen i Ukraina sist onsdag.

