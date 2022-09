Venstre ber igjen om norsk donasjon av luftvernbatterier til Ukraina

Venstre-leder Guri Melby har siden juni tatt til orde for at Norge må sende NASAMS-luftvernbatterier til Ukraina, slik president Volodymyr Zelenskyj ba om i sin tale til Stortinget i mars.

I kjølvannet av de såkalte «folkeavstemningene» i russiskkontrollerte deler av Ukraina, har myndighetene i Kyiv bedt om en kraftig opptrapping av den militære støtten.

I lys av Putins nylige trusler og opptrapping av krigen ber derfor Melby igjen regjeringen om å sende NASAMS til Ukraina. For en måned siden sa forsvarsminister Arild Gram (Sp) at Norge vil bidra til den amerikanskledede donasjonen av NASAMS luftvern, men Melby mener at Norge må bidra med direkte støtte.

– Ukrainerne har nå ventet på luftvernsystem som NASAMS siden krigen startet. Det er bra at USA har besluttet å donere NASAMS, men den norske regjeringen burde også bidra med direkte donasjon som et svar på Putins trusler, sier hun.

Hun mener det er viktig at regjeringen donerer NASAMS til Ukraina for å demonstrere tydelig for Putin at vestlig støtte til Ukraina kun vil forsterkes, ikke svekkes.

