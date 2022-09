Støre kaller russiske beskyldninger om norsk sabotasje «grunnløse»

I russiske medier har det blitt spredt anklager om at flere Nato-land kan stå bak lekkasjene på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2. En ekspert intervjuet av storavisa Moskovskij Kosmolets hevder Norge kan ha gjort det for å sørge for at Tyskland ikke får tilgang til russisk gass.

Den anklagen fnyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) av.

– Det må være en del av villedende informasjon som spres av russiske medier. Det er grunnløst, sier han til NTB.

Tidligere onsdag fikk norske myndigheter kritikk for dårlig beredskap på norsk sokkel. Forsker og lærer Ståle Ulriksen på Sjøkrigsskolen sa overfor VG at norske myndigheter er naiv hvis de tror at sivile russiske skip ikke brukes til spionasje og kartlegging. Noen av skipene får til og med lov til å seile fritt uten los, sa han.

Norge har fortsatt ikke innført et forbud for russiske skip å legge til i norske havner. Støre sier overfor NTB at det fortsatt ikke er aktuelt.

– Vi må følge med uke for uke på hva som er forsvarlig og riktig i norske farvann. Men til nå har vi ment at hensynet til fiskerisamarbeidet gjør at vi må ha andre regler i EU, sier han.

