Rapport: 130.000 husholdninger har alvorlige økonomiske problemer

Nesten alle må tilpasse seg høyere priser, og for noen står valget mellom strømregningen og mat, viser den nye Sifo-rapporten som bygger på to datainnsamlinger i 2022.

Det siste året har nesten sju av ti husholdninger måttet gjøre tiltak for å få endene til å møtes. En av tolv husstander oppgir at de enten står over måltider, oppsøker matstasjoner eller kontakter Nav for å få hjelp til å betale for mat.

– Dette er utvilsomt en større krise enn den vi så under koronapandemien, sier Sifo-forsker Christian Poppe.

I august 2022 befinner 130.000 husholdninger (5 prosent) seg i alvorlige økonomiske vanskeligheter. Ytterligere 280.000 (11 prosent) sliter økonomisk. Dette er en dobling fra året før.

– Andelen økonomisk trygge hushold har falt fra to tredeler til i underkant av 50 prosent for første gang siden vi begynte å måle økonomisk trygghet, sier Poppe.

[ Finn Schjøll levde et perfekt liv med pen kone, velstelt gressplen og to små døtre. Så endret alt seg (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen