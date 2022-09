Gatevasken er i gang: Så mange lar være å hente bilen sin når den taues inn

Dette får Dagsavisen opplyst av Bymiljøetaten i Oslo kommune, som nå er i gang med høstrengjøringen av hovedstadens gater, noe som nok kommer til å inkludere borttauing av en god del biler som står på feil sted til feil tid.

Selges til høystbydende

– I år ble det tauet inn cirka 1.000 biler i forbindelse med vårrengjøringen. Årlig ligger det nå på cirka 3.000 inntauinger. Av dem er det cirka 10 prosent som ikke blir hentet av bileier, opplyser kommunikasjonsrådgiver Liv Eggebø i Bymiljøetaten.

Verdien av bilene som ikke blir hentet, anslås til å være fra rundt 5.000 til rundt 100.000 kroner av Vaktsentralen på inntauingstomta på Alnabru.

– Alle biler blir auksjonert bort av Økern bilauksjon. Bilen går da til høystbydende, forteller Eggebø.

Økern Bilauksjon auksjonerer bort biler fra både offentlige etater, staten, kommuner, konkursbo og inkassosaker, står det å lese på nettsidene til firmaet. Men når det gjelder inntauede biler, vil ikke Økern Bilauksjon uttale seg – «på grunn av personvernet». I stedet henvises det til Bymiljøetaten.

Det store spørsmålet er selvsagt hvorfor ikke alle henter bilen sin når den blir tauet inn.

Eggebø viser til at det både er gamle biler, vrak, biler som ikke er kjørbare, og biler som er «oppgitt av eier», blant kjøretøyene som blir tauet inn.

Ikke alle biler blir like godt passet på av eierne sine, heller ikke relativt nye biler. Oslos fugler er en av «truslene». (Foto: Tor Sandberg)

– Biler de ikke trenger

Men det er altså også biler av relativt høy verdi blant dem.

– Dette er vel en indikasjon på at folk har biler de ikke trenger, sier Kjell Werner Johansen, om at heller ikke verdifulle biler blir hentet.

Johansen er assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt. Der er de fullt ut klar over at mange veier nesten ikke brukes utenom rushtidene, fordi bilbruken er så tidsmessig konsentrert.

– Gjennomsnittsbilen kjøres ikke mer enn rundt én time i døgnet, påpeker Johansen.

Han mener mange bileiere bør vurdere om det er det riktig for dem å fortsette å være bileier.

– Med de innskrenkningene som skjer på alle bauger og kanter når det gjelder mulighetene til å parkere, er det opplagt et potensial for mer bildeling, iallfall for alle som bor i Oslo, sier Johansen.

Økonomisk sett kan bildeling være en regnestykke som lønner seg veldig, sammenlignet med å ha egen bil, ifølge blant annet nettstedet Smarte Penger.

Heller ikke Oslos trær er så nøye på hvor de «gjør fra seg» når høsten kommer. (Foto: Tor Sandberg)

Tusenlappene flyr

Når bileiere i stedet opplever at bilen deres blir tauet inn, kan tusenlappene som må ut av konto, fort bli mange for å få igjen bilen.

Er det snakk om en personbil, er «løsesummen» 4.300 kroner.

Også motorsykler, mopeder, el-sparkesykler, tilhengere, campingvogner og tyngre kjøretøy kan bli tauet inn. Da handler det om fra i underkant av 4.000 til nærmere 6.500 kroner for å kunne hente kjøretøyet som er blitt flyttet til inntauingstomta på Alnabru.

En døgnavgift på 200 kroner og parkeringsgebyr/kontrollsanksjon kommer i tillegg.

Til sammenligning er vrakpanten 3.000 kroner for personbiler, varebiler, campingbiler, campingvogner, snøscootere, minibusser og andre busser under 6 meter.

For mopeder og motorsykler er vrakpanten 500 kroner.

I noen tilfeller sier det nok seg selv, hva som er svaret på regnestykket når vrakpanten blir satt opp mot kostnaden ved å hente ut kjøretøyet sitt igjen.

Men så var det dette med bilene verdt opp mot 100.000 kroner, da.

Anbefaler skiltsjekk

– Hvor lang tid har eierne på seg før det er for sent å hente bilen?

– Det varierer veldig, kommer an på hvilket hjemmelsgrunnlag den er tauet på, svarer Liv Eggebø i Bymiljøetaten.

Også feilparkering og snørydding bidrar til å fylle opp inntauingstomta på Alnabru.

Under årets høstrengjøring, som pågår fram til 27. oktober, er det gatene i bydelene Sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner som skal vaskes. Hensikten er å oppnå bedre luftkvalitet utover høsten og vinteren, ifølge Bymiljøetaten.

Og så blir man vel også kvitt en del til dels mer eller mindre utrangerte biler på kjøpet, som tar opp parkeringsplasser andre sikkert har bedre bruk for.

«Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen», opplyser Bymiljøetaten.

«Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene, kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten én gang i døgnet.

Hvis du ikke er tilgjengelig, må du få en venn eller nabo til å se etter skilt og eventuelt flytte bilen din», anbefales det også.

