Brenna sier lærerstreiken ikke får konsekvenser for eksamen

– Lærerstreiken får ingen konsekvenser for eksamen, slo kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fast på en pressekonferanse onsdag.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen til norske elever, sier Brenna, ifølge TV 2.

Brenna erkjenner at streiken har ført til alvorlige konsekvenser for mange barn og unge, og deres muligheter for opplæring. Hun sier hun kommer til å følge med ekstra godt fremover på situasjonen ute i skolene, skriver VG.

Hun lover å følge ekstra godt med på situasjonen i skolene fremover, og at elevene som er hardt rammet blir fulgt opp.

Kunnskapsministeren ber også kommunene bruke pengene de har spart under lærerstreiken til å styrke tilbudet til elevene.

– Kommuner og fylker har spart flere hundre millioner kroner under streiken. Jeg forventer at det er penger som nå kommer elevene til gode, sier Brenna.

