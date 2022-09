Undersøkelse: 51 prosent mener prinsesse Märtha Louise må slutte å representere kongehuset

De 1.000 spurte fikk spørsmålet «Hva synes du om at prinsesse Märtha Louise har offisielle oppgaver for kongehuset?», skriver NRK.

33 prosent svarte at de er nøytrale eller ikke har noen mening, mens 13 prosent synes det er fint at prinsessen har offisielle oppgaver for kongehuset. 3 prosent svarte «vet ikke».

Spørsmålene er besvart i perioden tirsdag 20. september til fredag 23. september. Undersøkelsen er gjort på bakgrunn av at flere foreninger har avsluttet samarbeidet med prinsesse Märtha Louise basert på uttalelser fra hennes forlovede, Durek Verrett, som strider med anerkjente medisinske råd.

– Dette forteller at folk mener det er behov for å skape en større avstand mellom prinsesse Märtha Louise og det hun og hennes forlovede driver med, og kongehusets virke. Det er det klare signalet til kongen, sier historiker Trond Norén Isaksen om undersøkelsen.

