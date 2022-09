Ine Eriksen Søreide (H) krever redegjørelse i Stortinget etter gasslekkasje

Høyres Ine Eriksen Søreide, som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, opplyser at de to statsrådene blir kalt inn for å redegjøre om situasjonen så raskt som mulig.

– Jeg forventer at regjeringen nå har tett kontakt med og jobber sammen med våre berørte naboland om å skaffe seg mer informasjon om hendelsesforløpet og oversikt over situasjonen. Vi kaller nå i ettermiddag inn olje- og energiministeren og justis- og beredskapsministeren for å redegjøre for Stortinget om situasjonen så raskt som mulig, skriver Søreide i en melding.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen