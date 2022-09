Flere kommer i arbeid etter å ha gjennomført kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til om opplæring og arbeidstrening via Nav slik at arbeidssøkere får oppfølgning med sikte på å komme i arbeid.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en stadig økende trend når det gjelder hvor mange som kommer i ordinært arbeid etter arbeidstrening og oppfølgning.

Nær 52 prosent av de som enten fullførte kvalifiseringsprogrammet eller avsluttet programmet etter avtale i 2021 var kvinner. mens 48 prosent var menn. Totalt var det 26 prosent av programdeltakerne som fullførte eller avsluttet kvalifiseringsprogrammet i fjor, noe som er 6 prosent flere enn i 2020.

Tallene viser store fylkesvise forskjeller. I Viken fylke gikk litt færre enn 55 prosent av deltakerne over til ordinært arbeid etter programmets slutt, mens det gjaldt 49 prosent av deltakerne i Troms og Finnmark. Bare 31 prosent av deltakerne i Møre og Romsdal gikk over til ordinært arbeid i 2021.

39 prosent av deltakerne hadde sosialhjelp eller sosialhjelp kombinert med andre ytelser som viktigste kilde til livsopphold før de deltok i programmet.

