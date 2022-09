Aasland: – Ingen indikasjoner på at det kan komme angrep mot norsk sokkel

– Vi har ingen indikasjoner på at det kan komme angrep mot norsk sokkel. Sikkerheten rundt norske olje- og gassinstallasjoner er veldig høy, sier Aasland til NTB.

Tirsdag kom nyheten om at gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 lekker like utenfor den danske øya Bornholm i Østersjøen. Rørene frakter gass mellom Russland og Tyskland.

– Vi avventer nå nærmere informasjon av hva som er årsaken til disse lekkasjene, sier Aasland.

Både Danmark og Sverige har tirsdag satt krisestab.

På spørsmål om regjeringen vil foreta seg noe etter meldingene om gasslekkasjer, viser Aasland til olje- og gasselskapene.

– De har et selvstendig ansvar for å håndtere sikkerheten på sokkelen og stabiliteten og forutsigbarheten i gassleveransene. Selskapene har stor oppmerksomhet på sikkerheten. Vi støtter dem selvsagt i dette, men det er selskapene som har ansvaret.

Både Tyskland og Polen mistenker at gasslekkasjene skyldes sabotasje. Russland vil ikke utelukke at sabotasje ligger bak. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har sagt at lekkasjene neppe har oppstått tilfeldig.

Både Fredriksen og Aasland har tirsdag vært i Polen for å åpne gassrørledningen Baltic Pipe, som gjør at Polen blir helt uavhengig av gass fra Russland.

