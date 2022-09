Flere russere som ønsker seg til Norge, har de siste dagene, via sosiale medier og meldingstjenesten Telegram, spurt om mulighetene for å komme seg til Norge via Storskog, skriver NRK.

Til statskanalen opplyser politiet i Finnmark at det ikke kom noen russere over denne grensestasjonen søndag.

Torsdag kunne TV 2 fortelle at det ved grensestasjonen ikke var registrert noen økning i trafikken fra Russland, slik finnene har gjort etter at Russland onsdag innførte delvis mobilisering.

