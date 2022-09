Barneombudet om lærerstreiken: – Nå må regjeringen ta et valg

– I løpet av de neste dagene må regjeringen sørge for å ha et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere om de skal gripe inn i konflikten eller ikke. Vi er kommet dit at regjeringen må vise hva de vekter høyest slik situasjonen er nå, streikeretten eller barns rettigheter. En langvarig streik i etterkant av en pandemi gjør at vi nå er i en helt særegen situasjon, skriver barneombud Inga Bejer Engh i en e-post til NTB.

– Vi vil kunne få et etterslep på læring som det ikke blir praktisk mulig å ta igjen. Dette er særlig alvorlig for avgangselever, sier Bejer Engh videre.

Lærerstreiken fortsetter etter at partene ikke klarte å bli enige hos Riksmekleren søndag. Utdanningsforbundet har varslet at de vil ta ut 300 nye lærere i streik fra onsdag neste uke. Dermed kan antall streikende lærere øke til rundt 8.450.

– Innspill vi har fått, og det vi leser om i pressen, tilsier at situasjonen er alvorlig for mange barn, spesielt de som er i en sårbar situasjon. Dette kan være barn med ulike utfordringer som trenger rammer i livet sitt for å kunne fungere godt, avslutter Bejer Engh.

