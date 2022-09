Arbeidsministeren om fortsatt streik: – Det er fortsatt partenes ansvar å finne en løsning

– Vi registrerer at det er brudd i forhandlingene mellom partene i lærerstreiken. Det er fortsatt partenes ansvar å finne en løsning. Arbeids- og inkluderingsdepartementet følger med, som ved alle arbeidskonflikter, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en epost til NTB.

Etter litt over fire timer hos Riksmekleren søndag ettermiddag ble det brudd i meklingen mellom partene. Dermed fortsetter lærerstreiken, som startet 8. juni.

At partene nå forlater Riksmekleren uten å ha kommet til enighet, kan føre til at det går mot tvungen lønnsnemnd. Det vil i så fall gå inn under Arbeidsdepartementets ansvarsområde, og arbeidsminister Marte Mjøs Persen blir da nødt til å gripe inn.

