Rec Solar holder stengt tross strømstøtte

– Vi ser at regjeringen har innsett den kritiske situasjonen for norsk økonomi på grunn av eksploderende strømpriser, og at de nå prøver å få på plass noen støttemekanismer, sier pressetalskvinne Agnieszka Schulze i Rec Solar til E24.

Det endrer likevel ikke situasjonen for de over 200 permitterte ved selskapets fabrikker i Kristiansand og Porsgrunn.

– Disse tiltakene er ikke relevante for Rec Solar i Norge og endrer ikke situasjonen, sier Schulze.

Regjeringens ferske forslag om strømstøtte er beregnet å omfatte 20.000 bedrifter og har en prislapp på om lag 3 milliarder kroner. Kraftintensiv virksomhet vil imidlertid ikke kunne få tilskudd under ordningen.

Regjeringen har foreslått at strømstøtten settes til maksimalt 3,5 millioner kroner per bedrift i måneden.

Rec Solar hadde ventet en strømregning på 6,5 millioner i desember, men den endte på 40 millioner. I juli kom regningen på 60 millioner, ifølge selskapet.

Rec Solar, som er eid av et selskap til en av verdens rikeste menn, sa tidligere i år nei til et tilbud om en fastprisavtale.

– Den midlertidige nedstengningen som er i gang, skal vare i maks 26 uker, men vi håper som sagt at vi kan gjenåpne så fort som mulig, sier Schultze.

