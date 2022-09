Kriminalomsorgen tilfreds med egen håndtering etter at drapsdømt 20-åring tok sitt eget liv

Kriminalomsorgen registrerte over 50 bekymringsmeldinger, uheldige hendelser og observasjoner om dårlig helse i tiden før Jonatan Krister Andersen tok sitt eget liv i Mandal fengsel i september i fjor, skriver VG.

«Regiondirektøren mener at hendelsen ble meget godt håndtert av fengselet», står det i evalueringen avisen har fått innsyn i. Evalueringen ble skrevet 28. september i fjor, 18 dager etter dødsfallet. Rapporten er skrevet av Kriminalomsorgen selv.

20-åringen ble pågrepet og siden dømt for å ha drept to personer ved Wilds Minne skole i Kristiansand i 2016, da han var 15 år gammel. Han ble dømt til elleve års fengsel for drapene.

Familien har varslet søksmål mot staten. Familiens advokat mener staten har feilet i å ivareta 20-åringen og holde ham i live, skrev Fædrelandsvennen i begynnelsen av september etter at VG noen dager tidligere hadde publisert historien om hans tid i fengsel.

I evalueringen kommer det ifølge VG fram at fengselet ikke hadde laget en tiltaksplan, slik de skulle gjort da de ansatte ble bekymret for Andersens helse. Familiens bistandsadvokat Maria Hessen Jacobsen reagerer på Kriminalomsorgens konklusjon.

– Dette er veldig langt unna tilstrekkelig, sier hun.

Fungerende regiondirektør Tore Tøsse Notøy i Kriminalomsorgen region sørvest ønsker ikke å kommentere kritikken fra advokaten. Evalueringen er gjort i henhold til Kriminalomsorgsdirektoratets rundskriv, skriver han til VG.

