Tidligere advokat Amir Mirmotahari får tilleggsdom på tre år av tingretten

Den tidligere advokaten dømmes av Oslo tingrett for flere tilfeller av bedrageri og grovt bedrageri, ulovlig å ha overdratt narkotika, og for ulovlig å ha skaffet noen som er undergitt varetektsfengsling, gjenstander, skriver AdvokatWatch.

Samtidig er han frikjent for to bedragerier, forsøk på skadeverk, økonomisk utroskap og flere andre punkter.

– Vi mener straffen for de forhold han er dømt for, er for er for streng og vurderer videre anke, sier Mirmotaharis forsvarer Bernt Heiberg.

Amir Mirmotahari ble i august i fjor dømt i Borgarting lagmannsrett til elleve års fengsel for blant annet å ha inngått en avtale om et drap på en tidligere klient. Han ble i lagmannsretten også funnet skyldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud.

I mai i år avviste Høyesterett Mirmotaharis anke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen