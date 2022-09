Strømprisen bekymrer mer enn høye renter

Rett før rentebeskjeden fra Norges Bank torsdag fikk Sparebank 1 undersøkelsen om hvordan nordmenn håndterer økte renter og priser.

Her framgår det at nesten tre av fire har gjort ett eller flere tiltak i år for å håndtere stigende priser og økte renter.

– Det viser jo at de aller fleste er forberedt på kostnadsøkningene som kommer. Undersøkelsen viser at mange har allerede begynt å ta ned forbruket fordi utgiftene stiger og rentene øker. Foreløpig ser det ut til at folk klarer å håndtere dyrtid og høye renter, men det er en utfordring at prisveksten og renteøkningene har kommet både kraftig og raskt, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB.

Halvparten av de spurte har redusert strømforbruket, mens rundt en av fire har utsatt eller droppet større innkjøp, kuttet i matutgiftene eller redusert i utgifter til ferie og reiser.

Burde frykte renta

Blant de spurte er det de med boliglån som er mest bekymret for i sin privatøkonomi akkurat nå, men det er ikke høyere renter som er skumlest. 52 prosent er bekymret for de høye strømregningene, 46 prosent for de høye matprisene, mens 41 prosent er bekymret for de høye rentene.

– Egentlig bør alle med boliglån være mest bekymret for renteutgiftene. Den kostnadsøkningen utgjør veldig mye mer enn økte matutgifter, og for strømutgiftene har vi fått på plass så gode ordninger nå. Så det er lånekostnadene som vil svi mest, særlig for dem som har høyt lån sammenlignet med inntekten sin. Det rammer, selv om man får fradrag på skatten for rentene, sier Gundersen.

Tar grep

Forbrukerundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse for Sparebank 1 i perioden 15.–22. september med et landsrepresentativt utvalg på 1069 personer. Gundersen sier det ser ut til at de fleste klarer seg, foreløpig, og at mange heldigvis allerede har tatt bevisste grep for å kutte i utgiftene.

– Mange har sett at de blir nødt til å gjøre noe – og gjør det allerede nå. Det er den omstillingen som er vanskelig. Det er nok tøft for mange å klare å kutte i forbruket like raskt som utgiftene stiger, og renta er dobbelt så høy nå som for to år siden. Folk er dessuten klar over at den skal opp enda mer, og det vil treffe hardt. Det er de forberedt på. Jeg tenker folk gruer seg litt, sier han.

Han sier det blir ekstra tungt for dem som forsørger barn alene, uten noen å dele utgifter med, og må håndtere prisøkning på mat, bensin, strøm og lån på toppen.

Gjeldfrie pensjonister

– Når vi ser på undersøkelsen, er det gjerne pensjonister, særlig dem med lite eller ikke noe lån, som er minst bekymret, og hvis pensjonister er bekymret for noen utgifter, er det som oftest strømprisen, sier Gundersen.

I befolkningen generelt er det én av seks som ikke er bekymret for sin privatøkonomi akkurat nå. Blant pensjonister er andelen mer enn dobbelt så høy.

– 35 prosent av dem over 67 år er rett og slett ikke spesielt bekymret.

