Politiet om masseskytingen i Oslo: Mann siktet for medvirkning til terrorhandling

Saken oppdateres

På en pressekonferanse fredag sier politiet i Oslo at en mann er siktet for medvirkning i forbindelse med skytingen i Oslo 25. juni.

– Helt konkret er en mann siktet for medvirkning til terrorhandling. Politiet mener at mannen befinner seg i utlandet, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Enoksen sier at det er snakk om en norsk statsborger i 40-åra, og at mannen er kjent for politiet fra tidligere. Mannen er på frifot, og Enoksen sier at politiet nå ikke kan si noe om bakgrunnen for siktelsen.

Oslo tingrett at fastslått at vilkår for pågripelse med tanke på utlevering er til stede.

Zaniar Matapour er varetektsfengslet og siktet for drap og drapsforsøk med terrorhensikt etter at han skjøt mot gjester ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni.

Det er ikke kjent hva politiet vil legge fram på pressekonferansen, men Oslo politidistrikt opplyser at politiadvokat Børge Enoksen er til stede for å orientere om oppdateringen.

Matapour har hittil nektet å forklare seg for politiet. Han er tvangsinnlagt ved regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssjukehus for judisiell observasjon. Denne observasjonen tar sikte på å avgjøre om Matapour var tilregnelig da han skjøt.

En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

To personer ble drept og 21 skadd da 43-åringen åpnet ild mot to puber i Oslo sentrum, London Pub som er et utested med mange gjester fra det homofile miljøet, samt baren Per på Hjørnet.

Matapour ble mandag denne uken varetektsfengslet i ytterligere fire uker. Han holdes i isolasjon og nektes tilgang til medier fram til 3. oktober.

I kjennelsen viser tingretten til at det gjenstår mye etterforskning i saken. En viktig brikke er å etterforske Matapours forsett.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen