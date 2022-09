En av ti nordmenn bruker sovemedisin

Ferske tall fra Legemiddelverket viser at 465.708 nordmenn bruker en eller annen form for sovemedisin, ifølge radiokanalen.

Søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen sier at økningen under pandemien skyldes at flere da uroet seg både for egen og andres helse, men også på grunn av mye usikkerhet og mange permitterte i arbeidslivet.

– På samme måte ser vi at flere uroer seg mye for høyere priser og krigen i Ukraina, og derfor gjerne tyr til sovepiller, sier han.

Tallene fra Legemiddelverket viser at det er en nedgang i de sterke og mer vanedannende sovemidlene, men en økning i de mer milde og reseptfrie variantene.

