Eksperter om mulige russiske krigsforbrytelser: Ser systematisk ut

Av Snorre Schjønberg/NTB

Bildene og historiene fra gjenerobrede områder i Ukraina har sjokkert verden igjen den siste uka. Massegravene i Izium og påstanden om torturering fordømmes internasjonalt.

Camilla Guldahl Cooper ved Stabsskolen regnes som en av Norges fremste eksperter på folkerett. Hun poengterer at det ikke er mulig å konkludere før det har vært en etterforskning og helst også en rettssak.

– Men informasjonen og bildene som kommer ut, er veldig alvorlige. Omfanget av skade på sivile personer og objekter er omfattende, og det må stilles spørsmål om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler for å skåne sivile. Dersom det ikke er gjort det, vil angrepene kunne være vilkårlige og dermed en krigsforbrytelse, sier Cooper til NTB.

– Særlig alvorlig er anklagene om tortur ettersom dette er absolutt forbudt, uavhengig av om de er rettet mot stridende eller sivile, sier hun.

Yale-professor Harold Koh, som av universitetet beskrives som en av USAs ledende eksperter på folkerett og menneskerettigheter, sier Putin åpent begår krigsforbrytelser. Koh representerer også Ukraina i Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

– Når Russland ikke kan ta seg inn i et område, bruker de vilkårlige granatangrep fra avstand og dreper sivile med forbudte metoder og våpen. Når de konfronterer sivile tett på, bruker de villet og sjokkerende brutalitet som i Butsja og Izium, sier Koh til NTB.

Russland har flere ganger nektet for at de begår krigsforbrytelser i krigen i Ukraina.

[ Støre langet ut mot Russland fra talerstolen i FN ]

– Systematisk

Cooper sier at handlinger som er i begått i samme område i en begrenset periode, øker sannsynligheten for at samme personer står bak.

– Dette er med på å understøtte at det er et systematisk problem, og ikke enkeltstående hendelser som har fått større utilsiktet følgeskade på sivile enn forventet. Dette styrker også mistanken om at det er villede handlinger og dermed krigsforbrytelser, sier Cooper.

Hun trekker fram at sammenligningen med andre områder er viktig for å avdekke om det er en del av den russiske planen, og dermed noe også strategisk nivå kan og bør holdes ansvarlig for.

– Militære sjefer har et ansvar for å hindre at undergitte styrker begår krigsforbrytelser. Det store omfanget av potensielle krigsforbrytelser som avdekkes, betyr at sjefene ikke kan påstå at de ikke kjente til det, sier hun.

[ Ukraina: Noen av likene i massegraven i Izium bærer preg av tortur ]

Åpen etterforskning

Koh sier at det er kritisk for verden å samle seg om en åpen etterforskning. Både USAs etterretningstjenester, FN-granskere, menneskerettsorganisasjoner og aktivister som dem i Bellingcat, spiller en rolle i å dokumentere hva som har skjedd.

– Om russiske ledere kan bli pågrepet og stilt for retten, vil bli klart med tiden. Men akkurat nå er det en risiko for dem hvis de reiser eller prøver å flytte verdier utenlands, påpeker Koh.

Han ser det som overraskende hvis ikke noen høytstående ledere forlater landet og blir pågrepet.

– De kan være testsaker, og slike ledere kan også snu og beskylde dem høyere opp, som Putin selv, sier Koh.

[ Tsjekkia vil ha krigsforbryterdomstol etter massegrav-funnet i Izium ]

Slik kan det bevises

Cooper påpeker at krigsforbrytelser behandles likt som andre lovbrudd. En etterforskning må avdekke hvem som har vært involvert og hvordan.

– Det er også viktig å avklare om de skjønte hva de var med på. Militære styrker har en plikt til å følge ordre, men ikke om det er opplagt at den er ulovlig. Så ordre om å begå krigsforbrytelser vil ikke frita soldatene for ansvar, sier folkerettseksperten.

– I tillegg til selve gjerningspersonene, kan andre som medvirker også holdes ansvarlig. Som nevnt militære sjefer dersom de visste om det eller burde ha visst om det, og ikke gjorde nok for å stoppe det, sier hun.

Et mulig problem er at Russland nekter å samarbeide – både i form av å dele informasjon med etterforskningen, og til å anerkjenne en eventuell straffeprosess.

Saken fortsetter under videoen

Kan bli straffesaker i flere land

Cooper sier at selv om krigen er veldig godt dokumentert, vil det være mye informasjon som det blir vanskelig å få tilgang til.

– Dette er en av grunnene til at blant annet Den internasjonale straffedomstolen har iverksatt sin etterforskning allerede, for å samle inn så mye informasjon som mulig, sier hun.

Folkerettseksperten sier at i tillegg til straffedomstolen, kan andre land bidra. Hvis en ettersøkt russer kommer til Norge, kan han bli pågrepet her.

– Så noen vil nok bli holdt ansvarlig, men hvem og hvor mange er fremdeles uklart, sier Camilla Guldahl Cooper ved Stabsskolen.

[ – Siden Putin holdt den talen, er det bare blitt flere og flere som prøver å finne en utvei ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen