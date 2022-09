Trond Mohn investerer i atomkraftverk i Norge

Selskapet Norsk Kjernekraft AS ble stiftet i juli. Styreleder Jonny Hesthammer bekrefter overfor VG at de skal jobbe for å bygge og drifte kjernekraftverk i Norge.

– Dette er startet etter flere år med analyser av om det er realistisk at vi klarer å gjennomføre dette på ti til femten år. Deretter om det er noe Norge trenger og noe det vil være politisk vilje til, sier Hesthammer.

Det har aldri vært kommersiell drift av kjernekraft i Norge, og det finnes ikke konsesjonsprosesser og myndigheter til å godkjenne dette, ifølge VG.

Selskapet har informert Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om planene.

Norsk Kjernekraft AS har tre ansatte, som skal legge planer for å innføre små modulære reaktorer i Norge. Dette er kjernekraftverk på størrelse med en fotballbane, som kan masseproduseres på fabrikker i utlandet.

