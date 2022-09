Skatteetaten råder folk til å sjekke skattekortet

– Alle som er påvirket av renteøkningen bør sjekke skattekortet sitt nøye, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Skattekortet er basert på et estimat over inntekten og fradragene for kommende år, men det kan endre seg gjennom året. Derfor sier Gjengedal at man alltid sjekke at opplysningene i skattekortet er riktig. Med noen måneder igjen av 2022 er det ennå tid til å justere skattenivået, så man ikke ender opp med å betale for mye – eller for lite.

– Når for eksempel renten endrer seg mye, er det ekstra viktig å se om du trenger å endre skattekortet, sier Gjengedal.

Pandemi og krig har påvirket privatøkonomien mye de siste årene. Andre vanlige endringer som fører til mer eller mindre skatt, er endret familiesituasjon, flytting, ny jobb, å stå uten jobb eller at man tar utdanning.

[ SSB: Ny renteheving kan gi høyere arbeidsledighet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen