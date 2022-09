Abid Raja skal lede organisasjon for trosfrihet

Gruppen han skal lede, er The International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFORB), melder nettverket, ifølge Vårt Land.

Organisasjonen ble formelt grunnlagt da over 20 folkevalgte signerte Oslo-erklæringen om tros- og livssynsfrihet i 2014. Raja var med å grunnlegge nettverket og satt i styringsgruppen fram til han ble kultur- og likestillingsminister i 2020.

Raja skriver på Facebook torsdag at han ser fram til å jobbe for å fremme tros- og religionsfrihet internasjonalt.

– Det innebærer å både ha en tro/et livssyn/en religion, ikke ha det, si fra seg sin tro/sitt livssyn/sin religion, endre tro/livssyn/religion. De internasjonale menneskerettighetene gir alle i verden denne retten, skriver Raja.

