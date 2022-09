Riksadvokaten: Håper vi blir ferdig med Baneheia-saken før årsskiftet

– Jeg håper vi blir ferdig med denne saken i god tid før årsskiftet. Jeg håper det, men lover ingenting, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i et intervju på podkasten «Rett og slett», skriver TV 2.

Podkasten lages av strafferettsforsker Katrine Holter ved Politihøgskolen.

I begynnelsen av september mottok han innstillingen fra statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg etter at Oslo politidistrikt har ferdigstilt den nye etterforskningen av Baneheia-saken, etter at saken mot dømte Viggo Kristiansen ble gjenåpnet i fjor.

Det er ikke kjent hva statsadvokatene har innstilt på.

Maurud tør ikke å love når svaret kommer fordi det kan dukke opp ting som forsinker prosessen, for eksempel et behov for mer etterforskning.

– Det er en stor sak, og det er ingen enkel sak, sier Maurud.

[ Kommentar: Rettssikkerheten i Norge kan og må bli langt sterkere enn den er i dag ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen