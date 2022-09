Prosessen har tatt tid og har ført til at korrespondentkontoret i Moskva har stått tomt i noen dager, men nå er visumet innvilget, skriver Journalisten.

– Jeg er veldig glad for at det går i orden med visum. Skal hente det i morgen. I dag har jeg nok å gjøre med å kommentere nyheten om delvis mobilisering i Russland. Nå er det viktigere enn noensinne å ha norske øyne og ører på plass i Russland, sier Holm.

Hun opplyser at hun planlegger avreise over helgen, via Finland.

