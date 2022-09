Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

Dagsavisen skrev nylig at kjededirektør i Brilleland, Kjetil Engen, i midten av september mottok et brev fra Norsk Folkeparti. I brevet sto det at partiets medlemmer har observert at stadig flere av de ansatte i Brilleland butikker bærer hijab og ber butikken om å bruke etnisk norske ansatte i fremtiden.

Norsk Folkeparti er et norsk nasjonalistisk og nykonservativt politisk parti. De presenterer seg selv som et parti «som arbeider for at Norge skal være et land med en etnisk norsk befolkning».

Brevet fra Norsk Folkeparti. (Skjermdump)

– Dette brevet traff meg rett i magen, sier kjededirektør i Brilleland.

Skrev innlegg

Han bestemte han seg for å skrive et innlegg på sosiale medier, for å øke oppmerksomheten rundt tematikken.

«Jeg ser at du foreslår at vi i Brilleland i fremtiden skal bruke etniske norske kvinner og menn i våre butikker. Vi kommer mer enn noen gang tidligere til å jobbe hver eneste dag for å forsterke vårt inkluderende og mangfoldige Brilleland der alle mennesker er hjertelige velkommen, enten det er som ansatt eller som kunder. Jeg lover å være garantisten for dette.»

Kjetil Engen fikk et stort behov om å si ifra og valgte å skrive et innlegg på LinkedIn. (Skjermdump)

Stolte av sjefen

Lene Elin Hjelmseth, tillitsvalgt ved Brilleland på Ålesund Storsenter, ble sjokkert da hun leste innholdet i brevet fra Norsk Folkeparti.

– Det er helt forkastelig og utrolig lite inkluderende, sier Hjelmseth.

Klubblederen i Handel og Kontor er glad for at kjededirektøren svarte offentlig på brevet.

– Jeg er stolt over at dette er min sjef. Svaret hans gjenspeiler hele Brilleland, sier hun.

Tillitsvalgt Siw Else Vikan i Brilleland Trondheim Nordre kaller brevet fra Norsk Folkeparti for «helt horribelt».

– Vi bor i et fritt land. Hva folk har på hodet sitt har innenting med hvordan de gjør jobben sin, sier Vikan.

Den tillitsvalgte er glad for at Kjetil Engen svarte så raskt.

– Svaret var helt genialt. Det varmet hjertet vårt at han var så kjapp. Vi er skikkelig stolte over at han er vår sjef, sier Vikan.

Også klubbleder Nina Ask Lauritzen i Brilleland-filialen i Stathelle i Telemark er stolt over sjefens svar.

– Det er godt å se Kjetils engasjement og tydelige tilbakemelding til avsender, skriver Lauritzen til HK-Nytt.

Hun ble lei seg da hun leste brevet fra lederen i Norsk Folkeparti.

– Det er trist at noen har så sterke meninger om dette i Norge i 2022, skriver klubblederen.

Flere tillitsvalgte i Brilleland som HK-Nytt har snakket med støtter Kjetil Engens svar på brevet fra Norsk Folkeparti.

