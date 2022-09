Kunnskapsministeren om lærerstreiken: – Det er en alvorlig situasjon

Onsdag tok kunnskapsministeren imot 30 barn fra 5. til 10. klasse og fra hele landet. Besøket var en del av regjeringens arbeid med å få innspill til en stortingsmelding som skal se på utfordringer nettopp disse barna har i skolehverdagen.

Mens statsråden var inne i regjeringens representasjonsbolig med de 30 unge gjestene, er situasjonen mellom landets lærere og arbeidsgiverorganisasjonen KS like fastlåst. Så langt er over 8.000 lærere er tatt ut i streik, men det er ventet varsel om ytterligere uttak i dagene som kommer.

– Alvorlig situasjon

– Det er en alvorlig situasjon, og situasjonen for elevene blir mer alvorlig jo lenger streiken varer, sier Brenna når hun blir spurt om hvordan hun ser på situasjonen.

– Det alvoret håper jeg partene har med seg. Det er de som sitter med nøkkelen til å få elevene tilbake, sier hun videre.

Statsråden kan ikke gripe inn i den pågående streiken med mindre det skulle oppstå en fare for liv og helse.

Følger med

De siste dagene er det kommet mange historier om hvordan streiken rammer utsatte elever.

Onsdag melder Utdanningsforbundet at det er gitt rundt 3.000 dispensasjoner under streiken, og at om lag 90 prosent av søknadene om slikt fritak er blitt innvilget.

– Vi får tilbakemeldinger fra statsforvaltere og Utdanningsdirektoratet og følger med på hvordan det går med elevene våre. Det er alvorlig at det er mange elever som ikke har et fullverdig tilbud, sier Brenna.

