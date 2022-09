Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

LO støtter fullt ut de foreslåtte innstramningene for innleie fra bemanningsforetak som regjeringen har fremmet, både gjennom lov og forskrift.

Mandag ble LOs høringsuttalelse til de nye innleiebestemmelsene vedtatt.

Har 137 nyansatte

Entreprenøren Hent har hatt innleid arbeidskraft som en viktig del av arbeidsstokken. Bare for tre år siden var selskapet ikke i nærheten av å være rigget til en utstrakt egenproduksjon. Da var det kun 120 ansatte på gulvet totalt sett i selskapet.

Nå er det et skifte på gang. Bedriften har nemlig allerede startet forberedelsene før innleie-forbudet i Oslo-området kommer – sannsynligvis ved nyttår. På grunn av forbudet, har bedriften bare i år ansatt 137 nye på gulvet i Oslo. Allerede.

Selskapet har blant annet oppdrag med det nye regjeringskvartalet.

– Nå begynner vi å få en stor egenproduksjon. Likevel mangler vi folk både på rigg, kran, betong og tømmer, sier Johan Henry Eide til FriFagbevegelse.

– Så vi er ikke ferdig der. Vi kommer nok til å ansette 40–50 «mann» til i løpet av året, legger han til.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, etterlyser nå at bedriftene skjønner at denne innstrammingen kommer, og at de begynner å endre politikk.

Nettopp derfor er han også begeistret over at Hent, som av mange er omtalt som en av verstingene i forhold til entreprenørene Oslo, har endret policy.

– Egentlig har de gått over fra prat til praksis, sier Krogstad til FriFagbevegelse.

Får forutsigbarhet

Mange av de nyansatte har tidligere vært innleid. Det er også ansatt en del portugisere på betong hos Hent.

– De søker seg til oss. Ikke bare får de fleksibilitet, som bemanningsbransjen lokker med. De får også forutsigbarhet, poengterer Eide.

– Fleksibiliteten som bemanningsbransjen lokker med, er bare tull. Det er fleksibilitet kun på arbeidsgiverens premisser. Her får de i tillegg en forutsigbarhet med gjennomsnittsberegninger av arbeidstiden. De jobber 10 timer hver dag og får hver fjerde uke fri. Da kan de bestille hjemreise to måneder i forveien. Da er det også lukrativt å jobbe i Norge, poengterer han.

Hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide. (Jan-Erik Østlie)

– Det er litt mer styr med det, men de ansatte er fornøyd. Skal vi klare å rekruttere må vi gå den veien. Det er mangel på norsk arbeidskraft. Då må vi rekruttere utenlands.

Eide synes det er artig å få gjennomslag og bli hørt i innleie-spørsmålet. Det hadde ikke skjedd med den forrige regjeringen, påpeker han.

– Heller ikke uten påtrykket fra fagbevegelsen. Dette er et resultat av trepartssamarbeid. påpeker han.

Leverer på løftene

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, gleder seg over de nye bestemmelsene.

– Dette er «jæklig bra», for å si det rett ut. Regjeringen leverer nå på løftene om å rydde opp i norsk arbeidsliv. Forslaget vil bidra til flere faste trygge jobber og mindre innleie, sier han.

Krogstad mener det er høyst nødvendig med en skjerpelse av regelverket for innleie fra bemanningsforetak.

– Vi støtter helhjertet opp om innstrammingen av innleieregelverket, som er helt nødvendig for å stanse løsarbeidertilstandene i det norske arbeidslivet. I deler av arbeidslivet har vi sett at bruken av innleid arbeidskraft fått bre om seg. Arbeidsfolk har betalt prisen for det. Det blir det slutt på nå. Forbud mot innleie og regjeringens foreslåtte innstramminger er høyst nødvendig og vil øke andelen fast ansatte, og styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet, sier nestlederen.

Han peker på at flere steder har innleie blitt regelen heller enn unntaket, som i byggebransjen i og rundt Oslo. De innleide arbeiderne, som ofte har utenlandsk bakgrunn, er spesielt utsatte for sosial dumping.

Krogstad mener også at uten de forslagene som regjeringen nå legger fram, vil det kunne føre til at det store underskuddet av fagutdannede håndverkere bare vil fortsette å øke.

– Forslaget bidrar til bedre rekruttering. Ungdommer ønsker seg til bransjer med faste ansettelser og gode arbeidsvilkår, mener LOs nestleder.

Det mener også Johan Henry Eide er viktig. De utenlandske arbeiderne får tilbud om å lære seg kurs, ta fagbrev og motiveres til å bli i Norge. Det jobbes også med å rekruttere yngre utenlandske arbeidere med sikte på at de kan bli her i landet.

Må endre politikk

Johan Henry Eide mener også at man ikke er i mål med disse bestemmelsene. Det er LO-nestleder Krogstad enig i.

– Vi er langt fra i mål med dette. Det hender vi feirer litt når lovendringene kommer. Vi vet at de kommer. Men vi kan utsette feiringen til de er gjennomført. Det er ingen ordentlig suksess før vi får håndhevet dem og de har ført til en endring i arbeidslivet, sier han til FriFagbevegelse.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide. (Jan-Erik Østlie)

Etter initiativ fra blant andre LO, varsler Arbeids- og inkluderingsdepartementet at det vil bli laget en egen veileder til loven og forskriftene. Den skal slå fast hva som er entreprise og hva som er innleie.

– For at vi skal oppnå at dette blir en suksess, må dette føre til flere ansatte i bedriften, mer organiserte forhold, og flere tariffavtaler. Og da må vi stoppe omgåelsene. For blant annet byggsektoren vil vi spille inn at en underleverandør også må stille med materialer og verktøy for å utføre jobben. Det skal blant annet gjøre det vanskeligere å omgå de nye reglene. Hvis ikke, blir det veldig vanskelig å skille mellom innleie og bemanningsentreprise, mener LO-nestlederen.

– I media gis det et bilde av at det er forbudet i Oslo-området som er det kraftigste tiltaket. Det er det ikke. Det kraftigste tiltaket er at bedriftene uten tariffavtale mister muligheten for innleie. Det gjelder i hele landet og alle bransjer, sier Krogstad.

