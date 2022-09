Rekordmange henvendelser fra barn med spiseforstyrrelser

– Vi er klare for å ta imot barn og unge fra hele landet på chat, men myndighetene må vite at det er mange barn som nå sliter med psykisk uhelse og spiseproblematikk, sier generalsekretær Irene Kingswick i Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS).

Mandag kom det totalt 74 henvendelser på organisasjonens chatfunksjon, og interesseorganisasjonen merker at antallet øker.

Ifølge Kingswick sier mange av de som tar kontakt, at de sliter som følge av at de ikke kan gå på skolen. Hun oppfordrer skolene til å informere om skolehelsetjenesten og om de er tilgjengelige for samtaler med barn og unge også gjennom lærerstreiken.

Det har gjennom og i ettertid av pandemien vært en stor pågang av barn og unge som sliter med kropp og mat, ifølge organisasjonen.

