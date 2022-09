Oslo bispedømme og biskop skal få samiske navn

Dermed kobler kirken i Oslo bispedømme seg på prosessen der Oslo kommune allerede er i gang med å få samisk navn på Oslo. Arbeidet med å få et samisk navn på kommunen startet for flere år siden, og i 2019 meldte NRK at det påtroppende byrådet formelt hadde slått fast i sine løfter at det samiske navnet skulle på plass.

Det samiske navnet eller navnene er ikke bestemt ennå, men det – eller de – vil nå også være offisielt navn på Oslo biskop og bispedømme.

– Vi ønsker å bidra til at samisk språk, kultur og tradisjoner får større plass og blir mer synlig i kirken. Dette er en helt naturlig del av kirkens liv, som har blitt undertrykt og usynliggjort. Det er selvsagt viktig for samer, men også for majoritetsbefolkningen, sier leder i Oslo bispedømmeråd Gard Sandaker-Nielsen.

Han håper å snart få på plass en samiskspråklig prest eller diakon og et utvalg for samisk kirkeliv i bispedømmet.

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet som beslutter samisk navn på Oslo.

Norge har tre offisielle samiske språk. Sørsamisk og lulesamisk snakkes i dag av omkring 500 til 600 personer hver, mens nordsamisk har rundt 26.000 brukere.

