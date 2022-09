SV om strømforhandlinger: – Har avtale med regjeringa

– Det er mer hensiktsmessig å sette ned seg sammen med oss enn å invitere hele høyresida til bordet. Her må vi tenke økonomisk omfordeling i alle grep som skal tas. Brede forlik er en ting, men her er det et spørsmål om hvordan ordninger skal gjøres mer rettferdig, sier fungerende partileder i SV Kirsti Bergstø til Dagsavisen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) redegjorde i Stortinget mandag for strømsituasjonen. I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen legge fram en konkret plan for å redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030.

Samtidig la partiene på Stortinget fram til sammen 94 forslag som de mener vil bidra til å løse strømkrisen.

SV, som er regjeringens foretrukne budsjettpartner, har lagt fram tre forslag, blant annet vil de endre støtten til husholdningene for å dekke mer av basisforbruket. Forbruk over 3.000 kilowattimer per måned vil ikke få støtte, ifølge forslaget. De vil også satse mer på enøktiltak, og foreslår tiltak som skal gi myndighetene mer kontroll over kraftmarkedet.

– Vi har en avtale med regjeringa som sier at vi skal forhandle om støtte til husholdningene, sier Bergstø.

I tillegg kommer regjeringens forslag, som ikke er lagt fram ennå. Regjeringen varsler at den 30. september vil legge fram forslag om strømstøtte til bedrifter og økt støtte til husholdningene for Stortinget.

Venstre ba regjeringen om å droppe SV som budsjettpartner, og Høyre har lagt fram 21 forslag, inkludert satsing på solenergi og småkraftverk.

SVs Kirsti Bergstø står fast ved at regjeringen har inngått avtale om å forhandle med SV, og sier de vil sette seg ned regjeringen når de er klare til å forhandle.

– Det vil vi forvente at regjeringen også gjør. Seriøse avtalepartnere vil stå for avtaler man har inngått, sier hun til Dagsavisen.

